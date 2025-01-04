Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Ayvalıkgücü Belediyespor genç kaleci ile imzaladı

        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve mücadelesi veren Ayvalıkgücü Belediyespor, genç kalecisi Kaan Ün ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 11:21 Güncelleme: 04.01.2025 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayvalıkgücü Belediyespor genç kaleci ile imzaladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve mücadelesi veren Ayvalıkgücü Belediyespor, genç kalecisi Kaan Ün ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "2 sezondur amatör olarak görev yapan başarılı kalecimiz Kaan Ün ile profesyonel sözleşme imzaladık. Kendisine başarılar diliyoruz" denildi. 19 yaşındaki eldiven son olarak Beşyüzevler Spor Kulübü'nde görev yaptı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
        "En düşük emekli aylığı çalışması Ocak'ta gerçekleşir"
        "En düşük emekli aylığı çalışması Ocak'ta gerçekleşir"
        13 yaşındaki Efe yasa boğdu! Bir anneyi kahreden an!
        13 yaşındaki Efe yasa boğdu! Bir anneyi kahreden an!
        Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i!
        Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i!
        Ferdi Tayfur'a veda günü
        Ferdi Tayfur'a veda günü
        "Tarihin en büyük ihaneti"
        "Tarihin en büyük ihaneti"
        Komşuların "park yeri" kavgası ölümle bitti!
        Komşuların "park yeri" kavgası ölümle bitti!
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Örnek transfer Gabriel Sara!
        Örnek transfer Gabriel Sara!
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Daha 20 yaşındaydı... İki arkadaşın kanlı kavgası!
        Daha 20 yaşındaydı... İki arkadaşın kanlı kavgası!
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Meteoroloji saat verip uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 5 bölgede sağanak!
        İşlenmiş ette bağırsak kanseri riski!
        İşlenmiş ette bağırsak kanseri riski!
        En iyi 5 Alfred Hitchcock filmi
        En iyi 5 Alfred Hitchcock filmi

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de yolcu midibüsü otomobile çarptı; 2 ölü, 21 yaralı (2)
        Balıkesir'de yolcu midibüsü otomobile çarptı; 2 ölü, 21 yaralı (2)
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi ö...
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi ö...
        Balıkesir'de yolcu midibüsü otomobile çarptı; 2 ölü ve yaralılar var
        Balıkesir'de yolcu midibüsü otomobile çarptı; 2 ölü ve yaralılar var
        Balıkesir'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
        Balıkesir'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
        Balıkesir'de yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü
        Balıkesir'de yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü
        Balıkesir'de bir evde çıkan yangında 74 yaşındaki kadın öldü
        Balıkesir'de bir evde çıkan yangında 74 yaşındaki kadın öldü