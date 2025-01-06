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        Manyas'taki Ketenlik Deresi, ahır temizliğinde kullanılan kimyasallarla beyaza büründü

        BALIKESİR'inManyas ilçesindeki Ketenlik Deresi, kümes ve ahır temizliğinde kullanılan kimyasallar nedeniyle beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 19:06 Güncelleme: 06.01.2025 - 19:10
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        Manyas'taki Ketenlik Deresi, ahır temizliğinde kullanılan kimyasallarla beyaza büründü
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        BALIKESİR’inManyas ilçesindeki Ketenlik Deresi, kümes ve ahır temizliğinde kullanılan kimyasallar nedeniyle beyaza büründü. Suyun yüzeyinde köpük tabakası oluştu.

        İlçe halkının çevresinde piknik yaptığı Ketenlik Deresi’nin üzeri köpük tabakasıyla kaplandı. İddiaya göre, Balıkesir’in merkez mahallelerindeki ahır ve kümeslerin yıkanmasının ardından, deterjan artıkları ve hayvan dışkılarının dereye akmasıyla, su beyaza büründü. İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisindeki derede, her yıl aynı zamanlarda aynı manzarayla karşılaştıklarını ve deredeki balıkların öldüğünü söyleyen mahalle muhtarı Mehmet Özbek, “İlçemizin önemli mesire alanlarından olan Ketenlik Deresi’nde, her yıl bu görüntüyle karşı karşıya kalıyoruz. Başvurmadığımız merci kalmadı. Bu derede balık kalmadı, zehirlendi. Hayvanlarımızı sulayamıyoruz. Bu davranışlar doğaya zarar veriyor. Balıkesir’in merkez mahallelerinden doğan bu dere, Mürvetler Deresi ile birleşerek, Manyas Gölü’ne dökülüyor” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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