5 yaşındaki çocuğun parmağının sıkıştığı zil çanını itfaiyeciler çıkardı
BALIKESİR'de D.
BALIKESİR'de D.D. (5) isimli çocuğun, oyun oynarken parmağının sıkıştığı zil çanını itfaiyeciler çıkardı.
Erdek ilçesinde dün akşam, D.D. adlı çocuk sol elinin parmağını, oynadığı zil çanına sıkıştırdı. Ailesinin Erdek Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı D.D.'nin parmağına sıkışan zil çanı, doktorların haber vermesiyle hastaneye gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından özel cihazlar kullanılarak çıkarıldı. Parmağında ezilme meydana gelen D.D. tedavisinin ardından taburcu edildi.
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