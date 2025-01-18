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        5 yaşındaki çocuğun parmağının sıkıştığı zil çanını itfaiyeciler çıkardı

        BALIKESİR'de D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 13:19 Güncelleme: 18.01.2025 - 13:25
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        5 yaşındaki çocuğun parmağının sıkıştığı zil çanını itfaiyeciler çıkardı
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        BALIKESİR'de D.D. (5) isimli çocuğun, oyun oynarken parmağının sıkıştığı zil çanını itfaiyeciler çıkardı.

        Erdek ilçesinde dün akşam, D.D. adlı çocuk sol elinin parmağını, oynadığı zil çanına sıkıştırdı. Ailesinin Erdek Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı D.D.'nin parmağına sıkışan zil çanı, doktorların haber vermesiyle hastaneye gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından özel cihazlar kullanılarak çıkarıldı. Parmağında ezilme meydana gelen D.D. tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Galeri
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        Galeri

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