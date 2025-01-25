Ayvalıkgücü Belediyespor - Çankaya SK: 4-3
3'ÜNCÜ Lig 3'üncü Grup'ta zirve mücadelesi veren Ayvalıkgücü Belediyespor evinde Çankaya SK takımını mağlup etti: 4-3.
3'ÜNCÜ Lig 3'üncü Grup'ta zirve mücadelesi veren Ayvalıkgücü Belediyespor evinde Çankaya SK takımını mağlup etti: 4-3. Ayvalıkgücü Belediyespor 18'inci dakikada Hüseyin'in golüyle öne geçti: 1-0. Dakikalar 49'u gösterdiğinde Ayvalıkgücü'nde Tugay takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0. Ali Habeşoğlu 55'inci dakikada ev sahibi adına üçüncü golü atarken, 73'üncü dakikada Oğuz durumu 4-0 yaptı. Konuk Çankaya SK, 74'üncü dakikada Ali Kılınç ile farkı üçe indirdi: 4-1. Üst üste goller bulmaya başlayan Çankaya SK 88'inci ve 90'ıncı dakikalarda Sinan'ın golleriyle skoru 4-3'e getirdi. Maçı kazanan Ayvalıkgücü Belediyespor bu sonucun ardından 32 puana yükselip yarışta iddiasını sürdürdü. Çankaya SK ise 20 puanda kaldı.
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