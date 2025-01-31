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        Erdek sahiline 2 porsuk ölüsü vurdu

        BALIKESİR'in Erdek ilçesindeki sahile 2 günde 2 porsuk ölüsü vurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 15:31 Güncelleme: 31.01.2025 - 15:35
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        Erdek sahiline 2 porsuk ölüsü vurdu
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        BALIKESİR'in Erdek ilçesindeki sahile 2 günde 2 porsuk ölüsü vurdu. Nesli tükenme tehlikesi altında olan porsuklar ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Erdek ilçesi Çuğra bölgesinde sahilde yürüyüş yapanlar, son iki günde 2 porsuk ölüsüyle karşılaştı. Durumun bildirmesi ile Erdek Belediyesi ekipleri, bölgeye gelip, deniz kıyısındaki porsuk ölülerini alıp gömerken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri de inceleme başlattı. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve koruma altında bulunan porsukların, ormandan dere aracılığıyla denize ulaştıkları değerlendiriliyor.

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