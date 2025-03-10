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        Balıkesirspor ağır yaralı

        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta takıma daha önce iki tarihi şampiyonluk yaşatan İsmail Ertekin teknik direktörlüğe döndükten sonra liderliği devralıp haftalarca koruyan Balıkesirspor, evinde yıkılıp zirveden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 12:57 Güncelleme: 10.03.2025 - 12:57
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        Balıkesirspor ağır yaralı
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        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta takıma daha önce iki tarihi şampiyonluk yaşatan İsmail Ertekin teknik direktörlüğe döndükten sonra liderliği devralıp haftalarca koruyan Balıkesirspor, evinde yıkılıp zirveden oldu. İç sahada ilk yarısını önde kapattığı maçta Tire 2021 FK'ya 2-1 yenilen Balıkesirspor, liderliği Adıyaman FK deplasmanında hükmen kazanan Muğlaspor'a kaptırdı. Bal-Kes, kalan 8 haftada 3 puanlık farkı kapatarak şampiyonluğu kazanmaya çalışacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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