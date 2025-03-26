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        Balıkesirspor - Beykoz İshaklıspor: 3-1

        3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Balıkesirspor evinde geriye düştüğü maçta Beykoz İshaklıspor'u 3-1 yenerek lider Muğlaspor'u takibini sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 16:04 Güncelleme: 26.03.2025 - 16:04
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        Balıkesirspor - Beykoz İshaklıspor: 3-1
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        3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Balıkesirspor evinde geriye düştüğü maçta Beykoz İshaklıspor'u 3-1 yenerek lider Muğlaspor'u takibini sürdürdü. Maçın 8'inci dakikasında Erkan Süer, konuk Beykoz İshaklıspor'u öne geçirdi: 0-1. İlk yarıyı 1-0 mağlup kapatan Balıkesirspor'da Bertuğ 51'inci dakikada skoru eşitleyen golü kaydetti: 1-1. Bertuğ bu kez 58'inci dakikada ağları sarsıp takımını 2-1 öne geçirdi. Gollere doymayan Bertuğ, 63'üncü dakikada kendisinin ve takımının üçüncü golünü attı: 3-1. Müsabakadan galip ayrılan Balıkesirspor, 48 puana yükseldi. Konuk takım ise 21 puanla düşme hattında kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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