Balıkesirspor - Beykoz İshaklıspor: 3-1

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Balıkesirspor evinde geriye düştüğü maçta Beykoz İshaklıspor'u 3-1 yenerek lider Muğlaspor'u takibini sürdürdü. Maçın 8'inci dakikasında Erkan Süer, konuk Beykoz İshaklıspor'u öne geçirdi: 0-1. İlk yarıyı 1-0 mağlup kapatan Balıkesirspor'da Bertuğ 51'inci dakikada skoru eşitleyen golü kaydetti: 1-1. Bertuğ bu kez 58'inci dakikada ağları sarsıp takımını 2-1 öne geçirdi. Gollere doymayan Bertuğ, 63'üncü dakikada kendisinin ve takımının üçüncü golünü attı: 3-1. Müsabakadan galip ayrılan Balıkesirspor, 48 puana yükseldi. Konuk takım ise 21 puanla düşme hattında kaldı.

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