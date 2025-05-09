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        Türkiye'nin en büyük tren feribotu, Bandırma-Tekirdağ arası 'Tren Ferry' seferine başladı

        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından ihale edilen, Bandırma-Tekirdağ arası Tren Ferry taşımacılığı yapacak Erdeniz Tren Feribotu, seferine başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 15:27 Güncelleme: 09.05.2025 - 15:30
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        Türkiye'nin en büyük tren feribotu, Bandırma-Tekirdağ arası 'Tren Ferry' seferine başladı
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        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından ihale edilen, Bandırma-Tekirdağ arası Tren Ferry taşımacılığı yapacak Erdeniz Tren Feribotu, seferine başladı. 198 metre boyunda ve 60 vagon kapasitesine sahip feribot, özellikle ihracat yapan firmaların ürünlerini, Marmara Denizi’nden Avrupa’ya ulaştıracak.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TCDD tarafından ihale edilen, Bandırma-Tekirdağ arası Tren Ferry seferi başladı. 198 metrelik boyu, 807 metre ray uzunluğu ve 60 vagon kapasitesi ile 'Türkiye'nin en büyük tren feribotu' ünvanına sahip olan Erdeniz Tren Feribotu’nun ilk seferi için Çelebi Bandırma Limanı’nda düzenlenen törene; Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Şinasi Kazancıoğlu katıldı.

        Çelebi Bandırma Limanı’nda törenle ilk seferine uğurlanan Erdeniz Tren Feribotu’nun, ulaşım süresini yüzde 60 oranında azaltacağını, böylelikle hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlanacağını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Anadolu’dan ve Ege’den gelen vagonların Marmara Denizi’ni tren feribotu ile geçip Avrupa’ya ulaşımını sağlayacak olan Tren Ferry seferleri ile Marmara Denizi üzerinden Avrupa’ya hızlı ve güvenli ihracat yapılacağını belirtti.

        ‘DEMİR YOLU AĞ UZUNLUĞUMUZU 14 BİN KİLOMETREYE YÜKSELTTİK’

        Demir yolu ulaşımının 23 yıldır devlet politikası olarak ele alındığına ve öncelikli sektör olarak belirlendiğine dikkat çeken Boyraz, şöyle konuştu:

        "Ülkemizde özellikle 2002-2025 yılları arasında demir yollarında çok ciddi yatırım, iyileştirme, yenileme ve kalkınma hamlelerini hep birlikte hayata geçirdik. Demir yolu hatlarımızın, limanlara, havaalanlarına, lojistik merkezlere bağlantısını sağlayarak, demir yollarımızı kombine taşımacılığa uygun yeni bir anlayışla ele aldık. Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz demir yolu ulaşımını mümkün hale getiren Marmaray, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı orta koridoru ile Londra'dan Pekin'e kadar güvenli, kısa, ekonomik uluslararası demir yolu koridorunu oluşturduk. Birebir hayata geçirdiğimiz mega projelerle, dünya lojistik haritasında Türkiye'yi önemli, vazgeçilmez bir kavşak haline getirdik. 2002 yılına kadar ülkemizde yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu uzunluğumuza 2023 yılı itibarıyla 2 bin 500 kilometresi Yüksek Hızlı Tren hattı olmak üzere, 3 bin kilometre ekledik. Demir yolu ağ uzunluğumuzu an itibarıyla yaklaşık 14 bin kilometreye yükselttik. Hatlarımızın 7 bin 500 kilometreden fazlasını da elektrikli hale getirdik."

        'YHT İŞLETMECİLİĞİNDE DÜNYADA 8, AVRUPA'DA 6'NCI SIRADAYIZ'

        Yapımı devam eden Yüksek Hızlı Tren hatlarıyla ilgili de bilgi veren Boyraz, "İlk olarak 2009 yılında hizmete başlayan Ankara-Eskişehir Yüksek Hızlı Tren hattını işletmeye aldığımızda Türkiye'yi dünyada 8, Avrupa'da da 6'ncı Yüksek Hızlı Tren işletmecisi haline getirdik. Ankara-Konya, Ankara-İstanbul, Konya-Karaman, son olarak da Ankara-Sivas hatlarını devreye alarak Türkiye'nin Yüksek Hızlı Tren ana omurgasını oluşturduk. Şu anda da Karaman-Ulukışla, Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana, Osmaniye-Antep, Yerköy-Kayseri hızlı tren hatları gibi çok önemli demir yolu projelerinin yapımlarına devam ediyoruz. 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Plan doğrultusunda kara, hava, deniz ve demir yolu taşımacılığını entegre edecek çok botlu sistemlerle güçlendiriyor, sadece bugünün değil, geleceğin Türkiye'sini de hep birlikte inşa ediyoruz" dedi.

        'GÜNDE BİRDEN FAZLA SEFER YAPACAK'

        İlk seferini gerçekleştiren tren feribotu ile güvenli geçiş sağlanacağına dikkat çeken Boyraz, şunları söyledi:

        "800 metre ray uzunluğuna sahip feribot, 7 gün 24 saat çalışabilecek ve ortalama 4 saatlik seyir süresiyle günde birden fazla sefer yapılacaktır. İhtiyaca binaen bu rakamlar tabii ki artırılacak. Bu hat sayesinde Marmaray'dan geçirilmesi yasak olan parlayıcı, patlayıcı, akaryakıt ve kimyasal maddeler ve çok özellikli, tehlikeli yüklerin güvenli geçişi sağlanacaktır. Askeri ve stratejik taşımacılık için alternatif bir güzergah oluşturuluyor. Marmaray üzerindeki yük baskısı azaltılacak, vagonlar elleşmeden taşınarak, zaman ve maliyet avantajı sağlanacaktır. Bu proje multimodal taşımacılık anlayışıyla şekillenen, çevre dostu ve sürdürülebilir ulaşımın çözümlerini esas alan ve küresel hedeflere uyumlu bir projedir. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Paris İklim Anlaşması gibi uluslararası çevre taahhütleri doğrultusunda attığımız bu adım, Türkiye'nin karbon emisyonunu azaltma ve çevreci taşımacılığını yaygınlaştırma hedeflerine önemli bir katkı sunmaktadır. Marmaray gibi kritik ulaşım koridorlarına tamamlayıcı nitelik taşıyan bu hat sayesinde, ulaşım ağı daha da sağlamlaşacak, hizmet ve sürekliliği yüksek bir seviyeye taşınacaktır. En önemlisi bu projeyle, Asya ile Avrupa arasında kesintisiz, sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir lojistik koridor inşa edilmiş olacaktır."

        'YILDA 2 MİLYON 800 BİN TON TAŞIMA KAPASİTESİNE SAHİP'

        TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Şinasi Kazancıoğlu da tren feribot işletmeciliğinin Bitlis-Van arasında yıllardır güvenle sürdüğüne dikkat çekerek, "Ülkemizde uzun yıllardır, Van Gölü üzerinde sürdürülen tren feribot işletmeciliği Bitlis-Van illeri arasında vagon taşımacılığı halen başarıyla yüzdürmektedir. Bugün hizmete sunacağımız Bandırma-Tekirdağ Tren Ferry Hattı ise sadece 2 kıyıyı birbirine bağlamıyor, kara, deniz ve demir yollarını entegre eden, sürdürülebilir bir taşımacılık modeli olarak, ülkemizin ulaşım vizyonuna çok önemli katkılar sunacaktır. Ayrıca bu proje kurumu ve ülkemize doğrudan ve dolaylı kazanımlar sağlayacaktır. Yeni feribot hattı sayesinde Marmara Denizi üzerinden demir yolu, deniz yolu, entegrasyonu sağlanacak. Böylece kesintisiz, verimli ve çevreci bir lojistik akış mümkün hale gelecektir. Bu gelişmeyle birlikte ülkemizin uluslararası taşımacılıktaki konumu güçlenecek, ihracatımız önemli avantajlar kazanacak, lojistik kapasitemiz artacaktır. Yılda 2 milyon 800 bin ton taşıma kapasitesine sahip bir hat üzerinde yük baskısını da önemli ölçüde karşılayacaktır” ifadelerini kullandı.

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