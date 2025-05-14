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        Ayvalıkgücü avantaj peşinde

        3'üncüLig 3'üncü Grup'ta şampiyonluğu son hafta Aliağa Futbol'a kaptırarak Play-Off'a kalan Ayvalıkgücü Belediyespor yarın grup finalinde eşleştiği Küçükçekmece Sinopspor'la dış sahadaki ilk maçta karşılaşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 11:58 Güncelleme: 14.05.2025 - 12:00
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        Ayvalıkgücü avantaj peşinde
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        3'üncüLig 3'üncü Grup'ta şampiyonluğu son hafta Aliağa Futbol'a kaptırarak Play-Off'a kalan Ayvalıkgücü Belediyespor yarın grup finalinde eşleştiği Küçükçekmece Sinopspor'la dış sahadaki ilk maçta karşılaşacak. İstanbul Bolluca Stadı'nda saat 16.00'da start alacak 90 dakikayı Ali Yılmaz yönetecek. Rakibini 19 Mayıs Pazartesi günü aynı saatte ligin son haftasındaki Pazarspor mücadelesinde yaşanan olaylar sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan aldığı 2 maçlık ceza nedeniyle taraftarından yoksun ağırlayacak Ayvalık, ilk maçtan tur kapısını aralamaya çalışacak. Ayvalıkgücü normal sezonda Küçükçekmece Sinopspor'la deplasmanda golsüz berabere kalıp evindeki rövanşı 2-0 kazanmıştı. İstanbul ekibi Play-Off'ta Çorluspor 1947 ve 52 Orduspor FK'yı elemeyi başarmıştı. Eşleşmeden çıkacak takım 4'üncü Grup'taki Kahramanmaraş İstiklalspor-Sebat Gençlikspor eşleşmesinin galibiyle tarafsız sahada 2'nci Lig için final oynayacak.

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