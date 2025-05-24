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        Ayvalıkgücü 2'nci Lig için finalde

        3'üncüLig 3'üncü Grup'ta şampiyonluğu son hafta elinden kaçırmasına rağmen Play-Off'ta Küçükçekmece Sinopspor'u eleyip adını finale yazdıran Ayvalıkgücü Belediyespor yarın Kahramanmaraş İstiklalspor'la 2'nci Lig'e çıkmak için rakip olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 12:27 Güncelleme: 24.05.2025 - 12:30
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        Ayvalıkgücü 2'nci Lig için finalde
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        3'üncüLig 3'üncü Grup'ta şampiyonluğu son hafta elinden kaçırmasına rağmen Play-Off'ta Küçükçekmece Sinopspor'u eleyip adını finale yazdıran Ayvalıkgücü Belediyespor yarın Kahramanmaraş İstiklalspor'la 2'nci Lig'e çıkmak için rakip olacak. Antalya Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak finali İlker Yasin Avcı yönetecek. Seyircisiz oynama cezası yüzünden takımlarına Sinopspor önünde destek veremeyen Ayvalıklı taraftarlar finalde tribündeki yerlerini alacak. Ayvalıklılar tahsis edilen otobüslerle Antalya'ya çıkarma yapacak.

        Neredeyse tüm kariyerini Ayvalıkgücü'nde geçiren Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde daha önce 2 kez Bölgesel Amatör Lig'den çıkan kırmızı-beyazlı ekip, 3'üncü Lig'de son iki sezonda Play-Off oynadıktan sonra bu kez finale ulaşmayı başardı. Ayvalık kazanırsa yeni sezonda 2'nci Lig'de yer alacak. Balıkesir temsilcisi grup finalinde Küçükçekmece Sinopspor'u deplasmandaki ilk maçı 1-0 kaybetmesine rağmen evinde normal süresini 2-1 önde kapattığı rövanşta uzatmada 4-1 mağlup etmişti. 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli yüzyılın deprem felaketinde tesisleri yıkılıp 5 futbolcusunu kaybeden İstiklalspor ise profesyonel ligde mücadele ettiği bu sezon Play-Off'ta Zonguldakspor, Kırıkkale FK ve Sebat Gençlikspor'u eledi.

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