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        Çeçek hastalığı görülen sınıfta eğitime, yıl sonuna kadar ara verildi

        BALIKESİR'in Bandırma ilçesindeki bir okulda çiçek hastalığı teşhisi konulan öğrencilerin ders gördüğü sınıfta eğitime, öğretim yılı sonuna kadar ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 15:48 Güncelleme: 03.06.2025 - 15:50
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        Çeçek hastalığı görülen sınıfta eğitime, yıl sonuna kadar ara verildi
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        BALIKESİR’in Bandırma ilçesindeki bir okulda çiçek hastalığı teşhisi konulan öğrencilerin ders gördüğü sınıfta eğitime, öğretim yılı sonuna kadar ara verildi.

        Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi’nde 2 ay önce 4 öğrencide çiçek hastalığı vakaları görülmesi üzerine okul yönetimi harekete geçti. Durumun İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne iletilmesinin ardından gerekli önlemler alınmaya başlandı. Okulların ara tatile girmesinin ardından ikinci dönemin başlamasıyla aynı sınıfta yeni hastaların görülmesi üzerine, 9/H sınıfında öğretim yılının sonuna kadar eğitime ara verildi.

        Okul yöneticileri, çiçek hastalığına karşı alınan önlemlerin İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yakından takip edildiğini ve gerekli tedbirlerin sürdüğünü belirtti.

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