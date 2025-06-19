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        Balıkesir'de tarım arazisinde yangın

        BALIKESİR'inKepsut ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 15:50 Güncelleme: 19.06.2025 - 15:55
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        Balıkesir'de tarım arazisinde yangın
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        BALIKESİR'inKepsut ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Kepsut ilçesi kırsal Nusret Mahallesi'ndeki tarım arazisinde, saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İhbarla bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, tarım arazisinde bulunan bağ evinin bir bölümüne de sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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