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        Balıkesir'de tarım arazisinden çıkıp, ormana sıçrayan yangın 2'nci gününde

        BALIKESİR'inKepsut ilçesinde tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan yangına, 2'nci gününde de havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 10:15 Güncelleme: 20.06.2025 - 10:20
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        Balıkesir'de tarım arazisinden çıkıp, ormana sıçrayan yangın 2'nci gününde
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        BALIKESİR'inKepsut ilçesinde tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan yangına, 2'nci gününde de havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Kepsut ilçesi kırsal Nusret Mahallesi'ndeki tarım arazisinde, dün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İhbarla bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 1 uçak, 20 arazöz, 8 su ikmal aracı, 7 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı, 2 dozer, 2 greyder, 1 treylerin yanı sıra 16 itfaiye aracı ve 200 personel sevk edildi. Alevler, tarım arazisinde bulunan bağ evinin bir bölümüne de sıçradı. Bağ evinin bir bölümünün zarar gördüğü yangın, Kepsut'un Kalburcu Mahallesi ve Bigadiç ilçesinin Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormana da sıçradı. Havanın kararmasıyla alevlere hava müdahalesi sonlandırılan yangına, karadan müdahale gece boyunca sürdü. 2'nci gününde yangına müdahale günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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