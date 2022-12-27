Bandırma'da AK Parti teşkilatının mahallelerde üye katılım çalışmaları sürüyor

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BALIKESİR (AA) - AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan, "Hedef 2023" sloganı ile başlatılan kampanyalar hakkında bilgi verdi.

Doğan, partinin ilçe teşkilat binasında düzenlediği basın toplantısında, hedeflerinin öncelikle 2023 seçimlerinde hem bölgede hem de ülkede partilerinin gücüne güç katmak olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam ettiklerini belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız hem ülkemizde hem de uluslararası arena da ülkemiz adına yapılması gereken siyaseti başarı ile sürdürüyor. Biz de Bandırma İlçe Teşkilatımız ile her akşam bir mahallemizde olmak üzere 55 mahallemizde yapacağımız üye katılım çalışmalarına devam ediyoruz. Halkımızın AK Parti'mize katılımı oldukça yoğun. Hem mahallelerimizde yaptığımız çalışmalarda hem de partimizin önünde açmış olduğumuz standımızda her gün yüzlerce insan gelerek üye oluyor."

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