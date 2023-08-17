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        Balıkesir'de kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 19:13
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        Balıkesir'de kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
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        BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.

        İlçeye bağlı Söğütçük Mahallesi yakınlarında kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, kaçak kazı yapan 5 kişiden 4'ü kaçarken, M.K. (57) kazıda kullanılan malzemelerle yakalandı.

        Yapılan çalışmalar neticesinde olay yerinden kaçan 4 kişinin kimlikleri tespit edildi.

        Kaçak kazıyı gerçekleştiren şüphelilerden R.M. (45) de operasyonla yakalandı.

        Şüpheliler M.K. ve R.M. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olay yerinden kaçan diğer şüpheliler E.Ö. (56), A.A. (45) ve İ.Ç'nin (47) yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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