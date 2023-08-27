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        Marmara Adası'nda teknenin alabora olması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 14:52 Güncelleme: 27.08.2023 - 14:52
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        Marmara Adası'nda teknenin alabora olması sonucu bir kişi hayatını kaybetti
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        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Marmara Adası'nda, alabora olan teknedeki bir kişi yaşamını yitirdi.

        Edinilen bilgiye göre, 4 arkadaşın gezintiye çıktığı tekne, Marmara Adası Çınarlı Mahallesi liman girişinde, aşırı rüzgar nedeniyle alabora oldu.

        Denize düşen arkadaşlardan 3'ü yeniden tekneye ulaşırken, Seyfi Sercan Kalyoncu (38), sudan baygın çıkarıldı.

        Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırılan Kalyoncu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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