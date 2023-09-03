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        İsmail Akçay Yol Koşusu Balıkesir'de yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 14:47 Güncelleme: 03.09.2023 - 14:47
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        İsmail Akçay Yol Koşusu Balıkesir'de yapıldı
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        BALIKESİR (AA)- Meksika 1968 Olimpiyatları'nda maraton dördüncüsü olarak Türk atletizm tarihine geçen atlet İsmail Akçay adına 15'incisi düzenlenen yol koşusu Balıkesir'de yapıldı.

        Altıeylül Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 12 bin 500 metrelik parkurdan oluşan 15’ncisi İsmail Akçay Yol Koşusu’nun başlangıç noktası Atatürk Stadyumu’ndan verildi.

        Kadınlarda 18-55 ve üstü yaş, erkeklerde 18-80 ve üstü aralığındaki yerli ve yabancı herkese açık olan yarışmaya katılım yoğun oldu.

        Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, koşu öncesi yaptığı açıklamada, "Gençlerimize örnek olması açısından İsmail Akçay adına uzun yıllardır devam eden organizasyonu bu sene de gerçekleştiriyoruz. 6 Eylül Balıkesir’in Kurtuluşunun 101. yılı etkinliklerinin başlangıcı olarak her sene düzenlemiş olduğumuz ve 15.’incisi gerçekleştirdiğimiz İsmail Akçay Yol Koşusu; Federasyonumuz ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle birlikte gençlere örnek olan bu yol koşusunun uzun yıllar devam etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ise; Balıkesir'n kurtuluşunun 101. yılı kapsamında yapılan faaliyetlerden birisi olan İsmail Akçay yol koşusuna yoğun bir katılım olduğunu söyledi. Özalp, katılan tüm atletlere başarılar dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

        Yarışın başlangıcını AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok yaparken, etkinliğe; Karesi Belediyesi Başkan Yardımcısı Muhiddin Diker, Türkiye Atletizm Federasyonu yetkilileri, protokol üyeleri ve atletlerin yakınları katıldı.

        Yarışı erkeklerde Fetene Alemu Regasa birinci kazanırken, Ömer Alkanoğlu ikinci, Üzeyir Söylemez üçüncü oldu. Kadınlarda ise Gamze Bulut Duvar birinci, Dilek Öztürk ikinci, Ezgi Kaya üçüncü sırayı aldı. Etkinlik sonunda dereceye giren sporculara protokol tarafından ödülleri verdi.

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