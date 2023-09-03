Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 20:30 Güncelleme: 03.09.2023 - 20:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BALIKESİR (AA) - CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin son etabı olan "63. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri"nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 76'sı başpehlivan olmak üzere 1306 pehlivanın katıldığı güreşlerde final müsabakaları yapıldı.

        Baş boyunda Orhan Okulu'yu mağlup eden Hüseyin Gümüşalan ile Yusuf Can Zeybek'i yenen Ali Gürbüz, finale çıktı.

        Ali Gürbüz, final müsabakasında rakibi Hüseyin Gümüşalan'ı puanlama bölümünde "tuş" ederek altın kemerin sahibi oldu ve Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazandı.

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, milletvekilleri ile çok sayıda vatandaşın izlediği güreşlerde dereceye girenlere kupa, madalya ve para ödülü verildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret
        Alanya'da can pazarı: 2 turist öldü, 17 yaralı
        Alanya'da can pazarı: 2 turist öldü, 17 yaralı
        Mücadelede 2 gol var!
        Mücadelede 2 gol var!
        Tunceli'de baraj gölünde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu
        Tunceli'de baraj gölünde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu
        Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonluğu için...
        Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonluğu için...
        Kadını darp etti: Gelirsen seni delik deşik ederim
        Kadını darp etti: Gelirsen seni delik deşik ederim
        Beşiktaş’ta rota David Luiz’e çevrildi
        Beşiktaş’ta rota David Luiz’e çevrildi
        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Soçi'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya gelecek
        Soçi'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya gelecek
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        494 futbolcuya bedel
        494 futbolcuya bedel
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti

        Benzer Haberler

        Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı
        Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı
        Sındırgı'nın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
        Sındırgı'nın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
        İsmail Akçay Yol Koşusu Balıkesir'de yapıldı
        İsmail Akçay Yol Koşusu Balıkesir'de yapıldı
        Sındırgılı çocuklar TOGG ile şehir turu attı
        Sındırgılı çocuklar TOGG ile şehir turu attı
        Balıkesir'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Balıkesir'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Bandırmaspor-Sakaryaspor: 3-1
        Bandırmaspor-Sakaryaspor: 3-1