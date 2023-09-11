Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinden Vali Ustaoğlu'na ziyaret
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti yönetimi, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.
Cemiyet Başkanı Ramazan Demir ve yönetim kurulu üyeleri, Trabzon'dan Balıkesir'e atanan Vali İsmail Ustaoğlu'na makamında ziyarette bulundu.
Kentin sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunan gazeteciler, Vali Ustaoğlu'na cemiyet olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Vali Ustaoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunda gazetecilere önemli görevler düştüğünü belirtti.
Ziyarette, Cemiyet Başkanı Demir, Vali Ustaoğlu'na "Balıkesir'in İlk Resmi Gazetesi Karesi" ve "15 Temmuz Balıkesir Manşetler" kitaplarını hediye etti.