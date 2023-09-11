Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinden Vali Ustaoğlu'na ziyaret

        Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti yönetimi, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 18:02 Güncelleme: 11.09.2023 - 18:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinden Vali Ustaoğlu'na ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cemiyet Başkanı Ramazan Demir ve yönetim kurulu üyeleri, Trabzon'dan Balıkesir'e atanan Vali İsmail Ustaoğlu'na makamında ziyarette bulundu.

        Kentin sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunan gazeteciler, Vali Ustaoğlu'na cemiyet olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Vali Ustaoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunda gazetecilere önemli görevler düştüğünü belirtti.

        Ziyarette, Cemiyet Başkanı Demir, Vali Ustaoğlu'na "Balıkesir'in İlk Resmi Gazetesi Karesi" ve "15 Temmuz Balıkesir Manşetler" kitaplarını hediye etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Denizde can pazarı! 13.5 saat sürüklendiler
        Denizde can pazarı! 13.5 saat sürüklendiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi aydınlık günler beklemekte
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi aydınlık günler beklemekte
        Feribotta ölüm sonrası Yunan bakan istifa etti
        Feribotta ölüm sonrası Yunan bakan istifa etti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Sahte yaş tespit raporu" davasında tutuklu kalmadı!
        "Sahte yaş tespit raporu" davasında tutuklu kalmadı!
        Kuntz: Hala burada hocayım!
        Kuntz: Hala burada hocayım!
        Naldo'nun yoğun bakımdaki oğlundan gelişme!
        Naldo'nun yoğun bakımdaki oğlundan gelişme!
        Polis, katili drone ile takip edip yakaladı!
        Polis, katili drone ile takip edip yakaladı!
        "Birinci öncelik enflasyonu tek haneye indirmek"
        "Birinci öncelik enflasyonu tek haneye indirmek"
        Otomobil ve telefonlara el konulacak
        Otomobil ve telefonlara el konulacak
        Terör örgütünün sözde askeri eğitim sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde askeri eğitim sorumlusu etkisiz!
        İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı!
        İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı!
        Hastanede çıkan arbedede yere yığıldı!
        Hastanede çıkan arbedede yere yığıldı!
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Otomobilde 'ithal' dönem
        "G.Saray'da efsane olmak istiyorum"
        "G.Saray'da efsane olmak istiyorum"
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!

        Benzer Haberler

        Sındırgı'da İlköğretim Haftası Kutlandı
        Sındırgı'da İlköğretim Haftası Kutlandı
        Balıkesir'de 22 düzensiz göçmen ile 6 göçmen kaçakçısı yakalandı
        Balıkesir'de 22 düzensiz göçmen ile 6 göçmen kaçakçısı yakalandı
        Bandırma'daki otluk yangınında 80 dönüm alan zarar gördü
        Bandırma'daki otluk yangınında 80 dönüm alan zarar gördü
        Erdek'te çıkan orman yangını söndürüldü
        Erdek'te çıkan orman yangını söndürüldü
        Balıkesir'de çıkan ot yangını söndürüldü
        Balıkesir'de çıkan ot yangını söndürüldü
        Balıkesir'de otluk yangını (2)
        Balıkesir'de otluk yangını (2)