Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı

Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde Karesi ve Altıeylül ilçelerinde tespit edilen 7 şüpheliye ait 2 adrese eş zamanlı baskınlar yaptı.

Bu adreslerde yapılan aramalarda 140 gram metamfaetamin, 55 gram Afgan sakızı, 10 kasatura, 12 cep telefonu, 120 klipsli poşet ve 36 bin lira suç geliri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.