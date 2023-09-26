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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı

        Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 17:20 Güncelleme: 26.09.2023 - 17:21
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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı
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        Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde Karesi ve Altıeylül ilçelerinde tespit edilen 7 şüpheliye ait 2 adrese eş zamanlı baskınlar yaptı.

        Bu adreslerde yapılan aramalarda 140 gram metamfaetamin, 55 gram Afgan sakızı, 10 kasatura, 12 cep telefonu, 120 klipsli poşet ve 36 bin lira suç geliri ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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