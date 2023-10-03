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        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir bölümünde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 22:09 Güncelleme: 03.10.2023 - 22:09
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        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir bölümünde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        R.T.Ş idaresindeki 35 BKP 814 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Susurluk Balıklıdere mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki H.Ş, D.Ş. ve İ.Ş. yaralandı.

        İtfaiye ekiplerinin desteğiyle araçtan çıkartılan yaralılar, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Yaralılardan sürücü R.T.Ş. ile H.Ş'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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