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        Balıkesir'de İnsansız Hava Aracı Uygulamalı Eğitim ve Teknoloji Merkezi inşaatı başladı

        Balıkesir'de İnsansız Hava Aracı Uygulamalı Eğitim ve Teknoloji Merkezi için inşaat çalışmaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 17:38 Güncelleme: 10.10.2023 - 18:10
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        Balıkesir'de İnsansız Hava Aracı Uygulamalı Eğitim ve Teknoloji Merkezi inşaatı başladı
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        Balıkesir'de İnsansız Hava Aracı Uygulamalı Eğitim ve Teknoloji Merkezi için inşaat çalışmaları başladı.

        Karesi Belediyesince yapımına başlanan tesis içinde kurulacak güneş enerjisi santraliyle merkezin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

        Merkezde, insansız hava aracı teorik ve uygulamalı eğitim sınıfları, iniş ve kalkış pistleri, kapalı uçuş alanları ile pist ve off-road RC araç yarış alanları bulunacak.

        AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, merkez inşaatında incelemelerde bulunarak, son durum hakkında bilgi aldı.

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