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        Balıkesir'de 1 milyon liralık telefon dolandırıcılığını, özel ekip aydınlattı

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde telefonda kendilerini jandarma olarak tanıtıp bir kişinin yaklaşık 1 milyon liralık ziynet eşyasını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 17:01 Güncelleme: 17.10.2023 - 17:01
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        Balıkesir'de 1 milyon liralık telefon dolandırıcılığını, özel ekip aydınlattı
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        Balıkesir'in Manyas ilçesinde telefonda kendilerini jandarma olarak tanıtıp bir kişinin yaklaşık 1 milyon liralık ziynet eşyasını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İlçeye bağlı kırsal Dura Mahallesi'nde yaşayan N.Ö'ye (58) telefonla kendisini jandarma olarak tanıtan şüpheli, eşinin bir olaya karıştığını öne sürerek altınlarını evine göndereceği 2 kişiye vermesini istedi.

        Evine gelen kişilere yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altınlarını veren N.Ö, bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak jandarmayı arayıp şikayetçi oldu.

        Manyas Jandarma Komutanlığı ile Bandırma Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bünyesinde oluşturulan özel ekip, kamera kayıtlarını ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti.

        Aracın sahibi S.Ö. (22), Bandırma ilçesinde yakalandı. Araçta ve bu kişinin evinde arama yapan ekipler, dolandırıcılığın S.Ö. ile F.M. (38) ve M.Ö. (24) tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

        S.Ö. ile buluşma yerine gelen 2 şüpheli de JASAT ve Bandırma Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Bu kişilerin yanlarında, N.Ö'ye ait altınlar bulundu.

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir kişiyi de 12 Ekim'de dolandırdıkları anlaşılan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden F.M. ve M.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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