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        Balıkesir'de jandarmanın durdurduğu aracın tavanından 5 tabanca, çamurluğundan 500 fişek çıktı

        Balıkesir'de, jandarma ekiplerince durdurulan bir otomobilin tavanında 5 tabanca, çamurluğunda 500 fişek ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 15:28 Güncelleme: 22.10.2023 - 15:28
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        Balıkesir'de jandarmanın durdurduğu aracın tavanından 5 tabanca, çamurluğundan 500 fişek çıktı
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        Balıkesir'de, jandarma ekiplerince durdurulan bir otomobilin tavanında 5 tabanca, çamurluğunda 500 fişek ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.B'nin Sakarya'dan kaçak olarak getirdiği tabancaları Balıkesir'de satacağı bilgisine ulaştı.

        Ekipler, İvrindi ilçesine bağlı Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde şüphelinin bulunduğu otomobili durdurdu.

        Jandarma ekiplerince yapılan aramada, aracın tavanında 5 tabanca ve şarjör, çamurluğunda 500 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan H.B'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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