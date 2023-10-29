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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 18:59 Güncelleme: 29.10.2023 - 18:59
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:BigadiçŞehit Orkan Dinçer

        Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Mahmut Karaca

        Bigadiç Belediyespor: Taha Erden, Yiğit Yıldız, Eren Kanlı, Kelvin, Behnam, Kadir Bircan, Gökhan Çatal (Salih Özdemir, Görkem Yazgan, Eren Kanlı, Andac Kapan, Murat Al)

        Fenerbahçe Parolapara: Nicola, İbrahim Halil Kurt, Drazen, Dick, Emre Vahit Savaş, Murat Yenipazar, (Hasan Yeşilbudak, Kaan Gürbüz, Caner Peksen, Deniz Ali Yılmaz, Caner Dengin)

        Setler: 25-21, 17-25, 20-25, 16-25

        Süre: 121 dakika (34, 28, 30, 29)

        BALIKESİR

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