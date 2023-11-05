Edremit Körfezi'nde sağanak ve lodos etkili oldu Balıkesir'in Edremit, Burhaniye ve Havran ilçelerinde sağanak ve lodos hayatı olumsuz etkiledi.

Balıkesir'in Edremit, Burhaniye ve Havran ilçelerinde sağanak ve lodos hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezlerinde ve bazı sahil mahallelerinde akşam başlayan, yaklaşık 1 saat süren yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerinin bodrum katlarını su bastı.

Sürücüler, şiddetli yağmur ve yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bodrum kat ve caddelerdeki suyun tahliyesi için çalışma yürüttü.

Zaman zaman hızını artıran lodos yüzünden Edremit'in Akçay Mahallesi'nde ağaçların dalları kırılarak yollara düştü.