Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, Manyas'ta kadın kooperatifini ziyaret etti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Manyas ilçesinde kadın kooperatifinin üyeleriyle bir araya geldi.

Yılmaz, Manyas Kaymakamı Emre Yeşil'le ilçeye bağlı kırsal Eskiçatal Mahallesi'nde Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret etti.

Manyas Kaymakamlığının projesi olan, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) destekli kooperatifin üyeleriyle bir araya gelen Yılmaz, ziyarette yaptığı açıklamada, kooperatifçiliğin üretmek ve ürettiğini en iyi şekilde değerlendirmek olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada hepsi güzel eserler yapmışlar, hoşumuza giden şeylere rastladık. Bunları inşallah Büyükşehir'imiz de değerlendirecek. Çünkü el emeği olan bu eserler tüm Türkiye'ye yayılmalı, biz bazılarını hediye olarak, bazlarını ihtiyaç sahiplerine kooperatifimize destek olacağız. Burada Manyas Kaymakamımıza da teşekkür ediyoruz. Üreten tüm kadınlarımızın yanındayız."