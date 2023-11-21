Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden öğretmenlere toplu ulaşım indirimi Balıkesir Büyükşehir Belediyesince, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nden itibaren tüm öğretmenlere toplu ulaşımda indirim yapılacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesince, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nden itibaren tüm öğretmenlere toplu ulaşımda indirim yapılacak.

Bandırma ilçesinde, Bandırma, Manyas, Erdek, Marmara ve Gönen’deki öğretmenlerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yaptığı açıklamada, 24 Kasım itibarıyla tüm öğretmenlere indirimli tarife uygulanacağını bildirildi.

Yılmaz, Bandırma’dan Balıkesir’e giden bir öğretmenin 130 lira yerine yüzde 69 indirimle 40 lira ödeyeceğini belirterek, "Bundan sonra sürekli böyle olacak. Aradaki farkı da Büyükşehir Belediyesi olarak sübvanse ederek şoför esnafımızı da mağdur etmiyoruz. Öğretmenlerimiz kimlik kartlarıyla alacağı akıllı kartla Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerde indirimli binecek." ifadesini kullandı.

Ayrıca Yılmaz, öğretmenlerin Büyükşehir Belediyesine ait OnHann otel ve restoranlar ile Balbucks’ta akıllı kartlarını göstererek yüzde 20 indirimli yararlanacağını ifade etti.

- 17 bin 689 öğretmen faydalanacak

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 801 ilkokul, ortaokul ve lisede görevli 15 bin 225 öğretmen, özel okul, kreş, etüt merkezi gibi 169 özel eğitim kurumunda görev yapan 2 bin 69 öğretmen, farklı müdürlüklerde görevli 395 usta öğretici olmak üzere 17 bin 689 öğretmene toplu ulaşımda yüzde 59 ila yüzde 76 indirimden yararlanacak.

Öğretmenler, Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarından 11 lira yerine yüzde 40,91 indirimle 6,5 lira ödeyerek faydalanacak.

Esnaf tarafından işletilen dolmuş taksi ve minibüslerde 13 lira ödeyerek ulaşım hizmetinden yararlanırken, bu ücret üzerinden yüzde 30,77 indirimle 9 lira indirime gidildi.

- İlçe hatlarında yeni fiyatlar

Savaştepe-Balıkesir minibüs hattı 52 liradan 17 liraya, İvrindi-Balıkesir hattı 45,5 liradan 14 liraya, Kepsut-Balıkesir hattı 39 liradan 13 liraya, Kepsut-Dursunbey hattı 76,75 kuruştan 31,5 liraya, Dursunbey-Balıkesir hattı 90 liradan 32,5 liraya, Susurluk-Balıkesir hattı 50 liradan 17,5 liraya, Susurluk-Bandırma hattı 60 liradan 22,5 liraya, Erdek-Bandırma hattı 36 liradan 12,5 liraya, Karşıyaka-Tatlısu-Bandırma hattı 39 liradan 12,5 liraya, Gönen-Bandırma hattı 65 liradan 22,5 liraya, Manyas-Bandırma hattı 65 liradan 22,5 liraya düşürüldü.

Manyas-Gönen hattı 50 liradan 15 liraya, Bigadiç-Balıkesir hattı 48 liradan 17,5 liraya, Bigadiç-Çağış Kampüsü hattı 26,75 liradan 6,5 liraya, Sındırgı-Balıkesir hattı 71,5 liradan 26 liraya, Sındırgı-Bigadiç hattı 46,75 liradan 17,5 liraya, Balya-Balıkesir hattı 65 liradan 21,5 liraya, Havran-Burhaniye hattı 24,75 liradan 9,25 liraya, Havran-Edremit hattı 15,5 liradan 5 liraya, Burhaniye-Edremit-Pelitköy hattı 28 liradan 10 liraya, Ayvalık-Edremit hattı 52 liradan 20 liraya, Balıkesir-Ayvalık hattı 160 liradan 45 liraya, Balıkesir-Edremit hattı 130 liradan 40 liraya, Balıkesir-Bandırma hattı 130 liradan 40 liraya indirildi.