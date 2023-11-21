Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden öğretmenlere toplu ulaşım indirimi

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesince, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nden itibaren tüm öğretmenlere toplu ulaşımda indirim yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 16:52 Güncelleme: 21.11.2023 - 16:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden öğretmenlere toplu ulaşım indirimi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesince, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nden itibaren tüm öğretmenlere toplu ulaşımda indirim yapılacak.

        Bandırma ilçesinde, Bandırma, Manyas, Erdek, Marmara ve Gönen’deki öğretmenlerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yaptığı açıklamada, 24 Kasım itibarıyla tüm öğretmenlere indirimli tarife uygulanacağını bildirildi.

        Yılmaz, Bandırma’dan Balıkesir’e giden bir öğretmenin 130 lira yerine yüzde 69 indirimle 40 lira ödeyeceğini belirterek, "Bundan sonra sürekli böyle olacak. Aradaki farkı da Büyükşehir Belediyesi olarak sübvanse ederek şoför esnafımızı da mağdur etmiyoruz. Öğretmenlerimiz kimlik kartlarıyla alacağı akıllı kartla Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerde indirimli binecek." ifadesini kullandı.

        Ayrıca Yılmaz, öğretmenlerin Büyükşehir Belediyesine ait OnHann otel ve restoranlar ile Balbucks’ta akıllı kartlarını göstererek yüzde 20 indirimli yararlanacağını ifade etti.

        - 17 bin 689 öğretmen faydalanacak

        Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 801 ilkokul, ortaokul ve lisede görevli 15 bin 225 öğretmen, özel okul, kreş, etüt merkezi gibi 169 özel eğitim kurumunda görev yapan 2 bin 69 öğretmen, farklı müdürlüklerde görevli 395 usta öğretici olmak üzere 17 bin 689 öğretmene toplu ulaşımda yüzde 59 ila yüzde 76 indirimden yararlanacak.

        Öğretmenler, Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarından 11 lira yerine yüzde 40,91 indirimle 6,5 lira ödeyerek faydalanacak.

        Esnaf tarafından işletilen dolmuş taksi ve minibüslerde 13 lira ödeyerek ulaşım hizmetinden yararlanırken, bu ücret üzerinden yüzde 30,77 indirimle 9 lira indirime gidildi.

        - İlçe hatlarında yeni fiyatlar

        Savaştepe-Balıkesir minibüs hattı 52 liradan 17 liraya, İvrindi-Balıkesir hattı 45,5 liradan 14 liraya, Kepsut-Balıkesir hattı 39 liradan 13 liraya, Kepsut-Dursunbey hattı 76,75 kuruştan 31,5 liraya, Dursunbey-Balıkesir hattı 90 liradan 32,5 liraya, Susurluk-Balıkesir hattı 50 liradan 17,5 liraya, Susurluk-Bandırma hattı 60 liradan 22,5 liraya, Erdek-Bandırma hattı 36 liradan 12,5 liraya, Karşıyaka-Tatlısu-Bandırma hattı 39 liradan 12,5 liraya, Gönen-Bandırma hattı 65 liradan 22,5 liraya, Manyas-Bandırma hattı 65 liradan 22,5 liraya düşürüldü.

        Manyas-Gönen hattı 50 liradan 15 liraya, Bigadiç-Balıkesir hattı 48 liradan 17,5 liraya, Bigadiç-Çağış Kampüsü hattı 26,75 liradan 6,5 liraya, Sındırgı-Balıkesir hattı 71,5 liradan 26 liraya, Sındırgı-Bigadiç hattı 46,75 liradan 17,5 liraya, Balya-Balıkesir hattı 65 liradan 21,5 liraya, Havran-Burhaniye hattı 24,75 liradan 9,25 liraya, Havran-Edremit hattı 15,5 liradan 5 liraya, Burhaniye-Edremit-Pelitköy hattı 28 liradan 10 liraya, Ayvalık-Edremit hattı 52 liradan 20 liraya, Balıkesir-Ayvalık hattı 160 liradan 45 liraya, Balıkesir-Edremit hattı 130 liradan 40 liraya, Balıkesir-Bandırma hattı 130 liradan 40 liraya indirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şoke eden görüntü! Boşanma davasına bu şekilde getirildi
        Şoke eden görüntü! Boşanma davasına bu şekilde getirildi
        Milli ara Beşiktaş'a yaradı
        Milli ara Beşiktaş'a yaradı
        Marmara Denizi'nde flaş tespit!
        Marmara Denizi'nde flaş tespit!
        Oğlunun kalp masajıyla hayata tutundu!
        Oğlunun kalp masajıyla hayata tutundu!
        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        Halı sahadaki sinsi plan iddiasında eski kocaya gözaltı!
        Halı sahadaki sinsi plan iddiasında eski kocaya gözaltı!
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Angelino çıkmazı!
        Angelino çıkmazı!
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Ogün Samast hakkındaki yeni iddianame kabul edildi!
        Ogün Samast hakkındaki yeni iddianame kabul edildi!
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Müstakil eve hücum
        Müstakil eve hücum
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi

        Benzer Haberler

        Manyaslı ilkokul öğrencileri kalem satarak Gazzeli çocuklara bağış topladı
        Manyaslı ilkokul öğrencileri kalem satarak Gazzeli çocuklara bağış topladı
        Bandırma'da "Toplum ve Diş Sağlığı Haftası"nda bilgilendirme standı açıldı
        Bandırma'da "Toplum ve Diş Sağlığı Haftası"nda bilgilendirme standı açıldı
        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, Manyas'ta kadın kooperatifini...
        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, Manyas'ta kadın kooperatifini...
        Teksüt Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'de devreyi ilk 2'de bitirmeyi hedefliy...
        Teksüt Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'de devreyi ilk 2'de bitirmeyi hedefliy...
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
        Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Tüp Bebek Merkezi açıldı
        Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Tüp Bebek Merkezi açıldı