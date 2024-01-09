Kapıdağ Yarımadası'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, Kapıdağ Yarımadası'nın yüksek kesimlerinde kar başladı.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, Kapıdağ Yarımadası'nın yüksek kesimlerinde kar başladı.
İlçede sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle öğleden sonra Kapıdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Bazı yerlerde kar kalınlığı birkaç santimetreye ulaştı.
Kapalı yolun bulunmadığı bölgede kar etkisini sürdürüyor.
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