Kapıdağ Yarımadası'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, Kapıdağ Yarımadası'nın yüksek kesimlerinde kar başladı.

İlçede sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle öğleden sonra Kapıdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Bazı yerlerde kar kalınlığı birkaç santimetreye ulaştı.

Kapalı yolun bulunmadığı bölgede kar etkisini sürdürüyor.