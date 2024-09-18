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        Balıkesir'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 19:14 Güncelleme: 18.09.2024 - 19:20
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        Balıkesir'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

        İbrahimce Mahallesi 17024 Sokak'taki tek katlı evden dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri, yangını 1 saatte söndürdü.

        Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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