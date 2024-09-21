Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'deki 636 yıllık Osmanlı çeşmesi Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ihya edildi

        Balıkesir'de, Osmanlı döneminde 1388 yılında inşa edilen çeşme, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce başlatılan "Geçmişten Günümüze Emanetin Yaşatılması Projesi" kapsamında restore edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 13:55 Güncelleme: 21.09.2024 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'deki 636 yıllık Osmanlı çeşmesi Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ihya edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'de, Osmanlı döneminde 1388 yılında inşa edilen çeşme, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce başlatılan "Geçmişten Günümüze Emanetin Yaşatılması Projesi" kapsamında restore edildi.

        Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde başlatılan projenin ilk çalışması Balıkesir'de tamamlandı.

        Ekiplerin arızaları giderdiği, aslına uygun olarak restore ettiği Karesi ilçesi Yıldırım Mahallesi'ndeki 636 yıllık Yıldırım Camii Çeşmesi, yeniden halkın kullanımına açıldı.

        Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Mikail Akıllı, gazetecilere, deforme olan çeşmenin önce taş temizliğini yaptıklarını, derzleri sökerek aslına uygun şekilde yenilediklerini söyledi.

        Çeşme yapısına alaturka kiremitler döşediklerini, ahşap bölümünün bakımını da aslına uygun yaptıklarını, musluğunu değiştirip su içme tasları koyduklarını belirten Akıllı, şöyle konuştu:

        "Burası trafiğe kapalı bir yol. Bu çeşme gün içinde bölgedeki esnafımızın da çokça istifade ettiği bir çeşmeydi. Hamdolsun, bu çeşmeyi ihya ederek insanlarımıza yeniden kazandırdık. Çeşmeyi kullanan tüm vatandaşlarımız bize çok teşekkür ediyorlar hatta bazı kendi bildikleri çeşmeler noktasında bizden destek istiyorlar, inşallah onun için de bir çalışma başlatacağız."

        Çevre esnafından Sudenaz Kılıç, çeşmeyi sık sık kullandıklarını dile getirdi.

        Restorasyonu çok beğendiklerini ifade eden Kılıç, "Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz. Çeşmenin eskiden su tesisatında bir sıkıntı vardı, sürekli arızalanıyordu şimdi o da giderildi. Bu durum hepimiz için çok iyi oldu." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        İki işçi daha feci biçimde can verdi! Vinç faciası!
        İki işçi daha feci biçimde can verdi! Vinç faciası!
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Mobilde serbest tarife
        Mobilde serbest tarife
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        "Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor"
        "Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor"
        Derbinin favorisi kim?
        Derbinin favorisi kim?
        140 gün boyunca arandı... İş insanı vahşet kurbanı!
        140 gün boyunca arandı... İş insanı vahşet kurbanı!
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        İsrail-Lübnan hattında son durum ne?
        İsrail-Lübnan hattında son durum ne?
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        Ünlü yıldızların ortak kaderi
        Ünlü yıldızların ortak kaderi
        İki paylaşım haftaya damgasını vurdu
        İki paylaşım haftaya damgasını vurdu
        Dedikodu o kadar kötü bir şey değilmiş!
        Dedikodu o kadar kötü bir şey değilmiş!

        Benzer Haberler

        Manyas'ta Mevlid-i Nebi Haftası konferansı düzenlendi
        Manyas'ta Mevlid-i Nebi Haftası konferansı düzenlendi
        Balıkesir merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 50'ye y...
        Balıkesir merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 50'ye y...
        Ayvalık'ta gezi teknesi yandı
        Ayvalık'ta gezi teknesi yandı
        Kuzey Ege Havzası Havza Su Kurulu Toplantısı, Balıkesir'de yapıldı
        Kuzey Ege Havzası Havza Su Kurulu Toplantısı, Balıkesir'de yapıldı
        Savaştepe'de Tütünlük Göleti'ndeki su azlığına "bilinçsiz sulama"nın neden...
        Savaştepe'de Tütünlük Göleti'ndeki su azlığına "bilinçsiz sulama"nın neden...
        Manyas Ovası'nda çiftçiler çeltik hasadına başladı
        Manyas Ovası'nda çiftçiler çeltik hasadına başladı