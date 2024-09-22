5. Bozcaada'da Zeytin ve Şifa Festivali sona erdi

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bu yıl 5. kez düzenlenen Zeytin ve Şifa Festivali sona erdi.

Bozcaada'da zeytin bahçesi sahibi İlayda ve Mustafa Saraç çiftinin organize ettiği, 19 Eylül'de başlayan 5. Bozcaada Zeytin ve Şifa Festivali kapsamında hasat yarışması, zeytinyağı tadımı ve çeşitli atölye çalışmaları yapıldı.

İlçe belediyesinin de destek verdiği festivale katılanlar, davul zurna eşliğinde hasadın yapılacağı zeytin bahçesine traktör römorkunda ada turu atarak ulaştı.

Gelenekselleştirilen tavuklu pilav ve ayran ikramının ardından festivalin açılışı gerçekleştirildi. Burada katılımcılara zeytin yetiştiriciliği teknikleri ve hasat hakkında bilgiler verildi.