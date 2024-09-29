Ayvalık'ta kadın çiftçilerin sonbahar eğitimlerinin ikinci etabı tamamlandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, kadın çiftçilere yönelik verilen sonbahar dönemi eğitimlerinin ikinci etabı tamamlandı.

Bunge Gıda Türkiye ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında gerçekleştirilen işbirliği çerçevesinde kurulan Komili Zeytin ve Zeytinyağı Enstitüsünün sonbahar dönemi eğitimlerinin 5 gün süren ikinci etabına 26 kadın çiftçi katıldı. Eğitimlere ait sertifikalar Ayvalık Ticaret Odası'nda dağıtıldı.

Geçen yıl eğitimlerine başlayan Komili Zeytin ve Zeytinyağı Enstitüsünde 2023 yılı boyunca 127 kadın çiftçi eğitim alarak zeytin yetiştiriciliği sertifikasına sahip olurken, proje kapsamında 5 yılın sonunda en az 600 kadın çiftçiye eğitim verilmesi hedefleniyor.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Proje Koordinatörü Bülent Önder, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının ekonomik desteğiyle yürütülen Kadın Zeytincilerin Sürdürülebilir Tarıma Dahil Edilmesi Projesi'nin bir etabının daha başarılı bir şekilde sona ermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Geçen yıl başladıkları eğitim serüveni yolculuğunda bugüne kadar 7 eğitim verdiklerini aktaran Önder, “Geçen yıl 127 kadın zeytin üreticimize yönelik bu eğitimleri verdik. Bu yıl Edremit Körfezi bölgesinde 150 kadın üreticimize eğitim verebilmek için yola çıktık. Bundan sonra da Ayvalık Ticaret Odasında bir eğitim daha yapacağız. Devamında da Burhaniye ve Edremit’te de eğitimlerimizi sürdüreceğiz." dedi.