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        Ayvalık'ta kadın çiftçilerin sonbahar eğitimlerinin ikinci etabı tamamlandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kadın çiftçilere yönelik verilen sonbahar dönemi eğitimlerinin ikinci etabı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 08:55 Güncelleme: 29.09.2024 - 09:00
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        Ayvalık'ta kadın çiftçilerin sonbahar eğitimlerinin ikinci etabı tamamlandı
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        Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, kadın çiftçilere yönelik verilen sonbahar dönemi eğitimlerinin ikinci etabı tamamlandı.

        Bunge Gıda Türkiye ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında gerçekleştirilen işbirliği çerçevesinde kurulan Komili Zeytin ve Zeytinyağı Enstitüsünün sonbahar dönemi eğitimlerinin 5 gün süren ikinci etabına 26 kadın çiftçi katıldı. Eğitimlere ait sertifikalar Ayvalık Ticaret Odası'nda dağıtıldı.

        Geçen yıl eğitimlerine başlayan Komili Zeytin ve Zeytinyağı Enstitüsünde 2023 yılı boyunca 127 kadın çiftçi eğitim alarak zeytin yetiştiriciliği sertifikasına sahip olurken, proje kapsamında 5 yılın sonunda en az 600 kadın çiftçiye eğitim verilmesi hedefleniyor.

        Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Proje Koordinatörü Bülent Önder, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının ekonomik desteğiyle yürütülen Kadın Zeytincilerin Sürdürülebilir Tarıma Dahil Edilmesi Projesi'nin bir etabının daha başarılı bir şekilde sona ermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Geçen yıl başladıkları eğitim serüveni yolculuğunda bugüne kadar 7 eğitim verdiklerini aktaran Önder, “Geçen yıl 127 kadın zeytin üreticimize yönelik bu eğitimleri verdik. Bu yıl Edremit Körfezi bölgesinde 150 kadın üreticimize eğitim verebilmek için yola çıktık. Bundan sonra da Ayvalık Ticaret Odasında bir eğitim daha yapacağız. Devamında da Burhaniye ve Edremit’te de eğitimlerimizi sürdüreceğiz." dedi.

        Bunge-Komili Zeytinyağları Operasyon Şefi Mehmet Cavlı ise Türkiye geneline bakıldığında zeytin üreticilerinin bilimsel olarak bazı eksikliklerinin olduğunu ve bu tür bir eğitime ihtiyaçları olduğunu tespit ettikten sonra projeye başladıklarını anlattı.

        Zeytin ağaçlarının verimini ve daha kaliteli zeytinyağı üretimini artırabilmek adına verdikleri eğitimlerin oldukça başarılı olduğunu belirten Cavlı, “Eğitimlerin ardından bu eğitimlere katılan kadın çiftçilerimiz kendi aralarında oluşturdukları sosyal medya gruplarında bilgi birikimlerini paylaşıyorlar. Zeytin hasadı yaptıklarında; hasat konusunda yaptıkları çalışmaları bu gruplarda bulunan diğer arkadaşlarıyla paylaşarak, aslında kendi aralarında bambaşka bir eğitim sürecine daha girmiş oluyorlar. Hatta bazı sosyal medya guruplarındaki kadın çiftçilerimiz kooperatifleşmeye kadar gidebiliyorlar. Bizler, bu gelişmeleri izledikçe, sektörel anlamda gerçekten çok önemli bir meşale yaktığımızı gözlemleyebiliyoruz. Bu durum ise bizleri sonsuz mutlu kılıyor." diye konuştu.

        Kadın çiftçiler için verilen sonbahar eğitimlerinin ikinci etabının sertifika töreninde, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çokkorkmaz ile proje eğitmenleri yer aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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