Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de bıçaklanmış halde bulunan kişi hayatını kaybetti

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bıçaklanmış halde bulunan kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 14:04 Güncelleme: 30.09.2024 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de bıçaklanmış halde bulunan kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bıçaklanmış halde bulunan kişi öldü.

        Bandırma 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

        Bıçaklandığı belirlenen Feyzi Karabacak (60), ambulansla kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Çalışma başlatan polis ekipleri, Karabacak'ı bıçaklayan şüphelinin İkbal İ. (23) olduğunu belirledi. Kısa sürede gözaltına alınan zanlının evinde yapılan aramada olayda kullanıldığı tespit edilen bıçak da ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İkbal İ, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Plajda heyelan! Bir anda çöktü, Ezgi'nin ölümüne yol açtı!
        Plajda heyelan! Bir anda çöktü, Ezgi'nin ölümüne yol açtı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        İstanbul'da çakarlı driftli düğün konvoyu | Bakan Yerlikaya: "Gereği yapıldı"
        İstanbul'da çakarlı driftli düğün konvoyu | Bakan Yerlikaya: "Gereği yapıldı"
        Hizbullah: İsrail Lübnan'ın her yerine saldırıyor
        Hizbullah: İsrail Lübnan'ın her yerine saldırıyor
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Evini taşladılar, duvarlarına yazı yazdılar
        8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Evini taşladılar, duvarlarına yazı yazdılar
        "Olağanüstü protesto"
        "Olağanüstü protesto"
        Konya'da satılık ada!
        Konya'da satılık ada!
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        Spor yazarları ne dedi?
        Spor yazarları ne dedi?
        Üniversiteli Rojin'den 3 gündür haber yok: Genç kızın babasından ihmal iddiası
        Üniversiteli Rojin'den 3 gündür haber yok: Genç kızın babasından ihmal iddiası
        Space X kapsülü uzayda mahsur kalan astronotlar için harekete geçti
        Space X kapsülü uzayda mahsur kalan astronotlar için harekete geçti
        Suç vasfını değiştiren görüntü! Cinayet davasında 25 yıldan tahliyeye!
        Suç vasfını değiştiren görüntü! Cinayet davasında 25 yıldan tahliyeye!
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        İlk 100'süzler
        İlk 100'süzler
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?

        Benzer Haberler

        Sokakta hareketsiz bulunup, kaldırıldığı hastanede ölen evsiz, bıçaklanmış
        Sokakta hareketsiz bulunup, kaldırıldığı hastanede ölen evsiz, bıçaklanmış
        Taziye yolunda kaza: 2 ölü, 1 yaralı
        Taziye yolunda kaza: 2 ölü, 1 yaralı
        Ayvalıkgücü seriye bağladı
        Ayvalıkgücü seriye bağladı
        Balıkesirspor gönül aldı
        Balıkesirspor gönül aldı
        Makine arızası yapan feribot, Marmara Adası yerine Avşa Adasına yanaştı
        Makine arızası yapan feribot, Marmara Adası yerine Avşa Adasına yanaştı
        Balıkesir'de kanala düşen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Balıkesir'de kanala düşen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı