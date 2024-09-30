Balıkesir'de bıçaklanmış halde bulunan kişi hayatını kaybetti

Çalışma başlatan polis ekipleri, Karabacak'ı bıçaklayan şüphelinin İkbal İ. (23) olduğunu belirledi. Kısa sürede gözaltına alınan zanlının evinde yapılan aramada olayda kullanıldığı tespit edilen bıçak da ele geçirildi.

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