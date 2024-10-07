Balıkesir'de 1 yıldır aranan hükümlü yakalandı

Ekiplerin yaptığı operasyonda "Çocuğun cinsel istismarı ile hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 1 yıldır aranan ve hakkında 16 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y. S. (60) ilçe merkezinde saklandığı evde yakalandı.

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