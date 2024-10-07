Balıkesir'de 1 yıldır aranan hükümlü yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 16 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 16 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) özel ekip oluşturuldu.
Ekiplerin yaptığı operasyonda "Çocuğun cinsel istismarı ile hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 1 yıldır aranan ve hakkında 16 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y. S. (60) ilçe merkezinde saklandığı evde yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hükümlü Y.S, cezaevine teslim edildi.
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