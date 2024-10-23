Balıkesir'de çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Sağlık ekipleri olay yerine çağrılarak tahliye edilen vatandaşlara müdahale etti ve hastaneye sevklerini sağladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

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