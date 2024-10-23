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        Balıkesir'de çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

        Balıkesir'in Karesi ilçesi Ali Hikmet Paşa Mahallesi Bozok Sokak bulunan bir apartmanın zemin katında yangın çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 09:55 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:37
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        Balıkesir'de çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
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        Balıkesir’in Karesi ilçesi Ali Hikmet Paşa Mahallesi Bozok Sokak bulunan bir apartmanın zemin katında yangın çıktı.

        Yangın, kısa sürede tüm daireyi dumanla kapladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

        Çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen N.Ç, S.Ç, A.Ç, F.K. ve D.K. itfaiye ekiplerince binadan tahliye edildi.

        Sağlık ekipleri olay yerine çağrılarak tahliye edilen vatandaşlara müdahale etti ve hastaneye sevklerini sağladı.

        Yangının çıkış sebebiyle ilgili ekipler inceleme başlattı

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        Galeri

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