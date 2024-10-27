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        Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında ağırladığı Sakaryaspor'u 3-2 mağlup eden Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktör Mustafa Gürsel, "Lig uzun bir maraton, ayaklarımızı yere hep sağlam basacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 16:38 Güncelleme: 27.10.2024 - 16:38
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        Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında ağırladığı Sakaryaspor'u 3-2 mağlup eden Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktör Mustafa Gürsel, "Lig uzun bir maraton, ayaklarımızı yere hep sağlam basacağız." dedi.

        Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, karşılaşmanın her iki takımda önemli olduğunu söyledi.

        Takımların puanlarının birbirine yakın olduğunu ve maç kazanmanın büyük avantaj sağladığını kaydeden Gürsel, şöyle konuştu:

        "İyi bir takıma karşı oynadık. Rakibimizin hoca değişiminden sonra günden güne iyiye doğru giden ivmeleri var. Bizim maça kazanarak moralli gelmişlerdi, o yüzden bu maç bizim için önemliydi. Rüzgar her iki takımı da etkiledi. Biz 3-2 öne geçince rakibimiz tüm riskleri aldı, biz de ona göre hamleler yaptık. Kazandık, mutluyuz. Lig uzun bir maraton, ayaklarımızı yere hep sağlam basacağız, daha iyisini yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Buradan aldığımız morali, motivasyonu sonraki haftalara taşımamız lazım. Her maç çok önemli, kazandığımız için mutluyuz."

        - Sakaryaspor cephesi

        Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal da maçı kaybettikleri için üzüldüklerini ama karşılaşmanın seyir zevkinin güzel olduğunu dile getirdi.

        Kolay goller yediklerini fakat deplasmanda 2 gol atmanın önemli olduğunu anlatan Bakkal, şunları kaydetti:

        "Rüzgar zaman zaman olumsuzluk yaşattı, rakibimizin de pozisyonları var. Sadece bu maç için değil ama bu ligde bu kadar vakit geçirmek, topla oynamak futbolu biraz kötüleştiriyor. Oyun biraz hızlı oynanırsa izleyenlere keyif vereceğiz, daha iyi bir futbol ortaya çıkaracağız. Her iki takımın pozisyonu vardı. Direkten dönen topumuz oldu. Takımımın oyunundan memnunum sadece yediğimiz basit gollere üzüldüm. Bandırmaspor'u da tebrik ederim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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