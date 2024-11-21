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        Eski TBMM Başkanı Şentop, Balıkesir'de "Hayat, Siyaset ve Hukuk" başlıklı konferans verdi:

        Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İsrail'in, Filistin'de ve Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım çerçevesinde, saklanamaz bir şekilde ve herkesin görebileceği bir şekilde dünya, Batı hukukunun kapsayıcı olmadığına şahit oldu." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 16:56 Güncelleme: 21.11.2024 - 16:56
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        Eski TBMM Başkanı Şentop, Balıkesir'de "Hayat, Siyaset ve Hukuk" başlıklı konferans verdi:
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        Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İsrail'in, Filistin'de ve Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım çerçevesinde, saklanamaz bir şekilde ve herkesin görebileceği bir şekilde dünya, Batı hukukunun kapsayıcı olmadığına şahit oldu." dedi.

        Şentop, Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Hukuk Fakültesince Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Hayat, Siyaset ve Hukuk" başlıklı konferansta, insan haklarına ilişkin tablonun, Avrupa'nın dayatmaya çalıştığı gibi evrensel yaklaşım üzerine oturmadığını söyledi.

        Batı hukukunun herkesi için alan bir yaklaşım olmadığını belirten Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İsrail'in, Filistin'de ve Gazze'de gerçekleştirmiş olduğu soykırım çerçevesinde, saklanamaz bir şekilde ve herkesin görebileceği bir şekilde dünya, Batı hukukunun kapsayıcı olmadığına şahit oldu. 'İnsan hakları' dediğimizde biz 'insan' kelimesini, özellikle dünyanın doğusunda yaşayanlar olarak dini, dili, rengi farklı olmaksızın hepsini kapsayan bir kavram olarak görüyoruz ama Avrupalılar, Amerikalılar ve tabii ki Yahudilerde bu durum böyle değil. Onlar bizim gibi tüm insanları eşit bir şekilde görmüyorlar. İsrail'in soykırımında da birçok yerde gazetecilerin ve siyasetçilerin açıklamalarını görmüşsünüzdür. Çok açık bir şekilde Filistinliler için 'Onlar aslında insan değil.' falan deme noktasındalar ki ABD'deki yöneticilerin arasında da bunu telaffuz edenler oldu."

        Şentop, Batı'ya "Bütün insanlar eşittir." denildiğinde onların Londra, Berlin, Roma ve Paris'teki insanların birbirine eşit olduğunu düşündüğünü anlattı.

        Hiçbirinin Zimbabve'deki bir insanın da Fransa veya Almanya'daki ile eşit olacağını tasavvur etmediğini vurgulayan Şentop, "Onların gözünde aslında 'insan hakları' dediğimiz şey beyaz, Avrupalı, Yahudi veya Hristiyan'dır. Eğer Yahudi, Hristiyan değilseniz veya Avrupalı, beyaz değilseniz tam olarak bu insan kavramı içine siz oturmuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

        Mustafa Şentop, Batı mahkemelerinde, farklı olanla, ötekiyle ilgili standart dışı kararların ortaya çıktığını dile getirerek, "Hukuk tek başına var olan, kurallarıyla, kurumlarıyla, kanunlarıyla var olan bir müessese değil, onun ait olduğu ve dayandığı bir hukuk kültürü dünyası var. O hukuk kültürü dünyası da esasen bir dünya görüşüne, bir varlık anlayışına, insan anlayışına dayanıyor." diye konuştu.

        Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu tarafından Şentop'a plaket takdim edilmesinin ardından fotoğraf çektirilmesiyle program sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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