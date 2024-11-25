Balıkesir'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Küçükköy Mahallesi Hakkıbey Yarımadası'nda devriye gezen jandarma ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçma hazırlığında olan Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmeni yakaladı, 2 göçmen kaçakçısını gözaltına aldı.

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