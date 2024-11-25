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        Balıkesir'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekiplerince 23 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 15:50 Güncelleme: 25.11.2024 - 15:50
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        Balıkesir'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekiplerince 23 düzensiz göçmen yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, Küçükköy Mahallesi Hakkıbey Yarımadası'nda devriye gezen jandarma ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçma hazırlığında olan Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmeni yakaladı, 2 göçmen kaçakçısını gözaltına aldı.

        Operasyonda düzensiz göçmenleri taşıyan iki araca ele konuldu.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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