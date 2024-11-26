Balıkesir'de yem fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Paketleme ünitesi ile bir iş makinesi ve aracın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İtfaiye ekipleri, 9 araç ve 21 personelle alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Susurluk-Bandırma kara yolunun 1. kilometresinde Erol Kurt'a ait yem fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yem fabrikasında çıkan yangında, paketleme bölümü, iş makinesi ve bir araç kullanılamaz hale geldi.

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