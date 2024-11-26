Balıkesir'de yem fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yem fabrikasında çıkan yangında, paketleme bölümü, iş makinesi ve bir araç kullanılamaz hale geldi.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yem fabrikasında çıkan yangında, paketleme bölümü, iş makinesi ve bir araç kullanılamaz hale geldi.
Susurluk-Bandırma kara yolunun 1. kilometresinde Erol Kurt'a ait yem fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, 9 araç ve 21 personelle alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Paketleme ünitesi ile bir iş makinesi ve aracın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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