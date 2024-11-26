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        Balıkesir'de yem fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yem fabrikasında çıkan yangında, paketleme bölümü, iş makinesi ve bir araç kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 09:42 Güncelleme: 26.11.2024 - 09:45
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        Balıkesir'de yem fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yem fabrikasında çıkan yangında, paketleme bölümü, iş makinesi ve bir araç kullanılamaz hale geldi.

        Susurluk-Bandırma kara yolunun 1. kilometresinde Erol Kurt'a ait yem fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, 9 araç ve 21 personelle alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

        Paketleme ünitesi ile bir iş makinesi ve aracın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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