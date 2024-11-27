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        Balıkesir'de 25 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 25 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 12:24 Güncelleme: 27.11.2024 - 12:24
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        Balıkesir'de 25 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 25 yabancı uyruklu yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, Ayvalık açıklarında rutin devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Botları (TCSG-905 ile KB-115) tarafından tespit edilen ve Midilli Adası'na doğru giden hareketli lastik bot durdurularak içinde bulunan 25 düzensiz göçmen yakalandı.

        Cunda Adası'nda bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı.

        Haklarında yasal işlemlerin uygulandığı yabancı uyruklular, daha sonra Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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