Balıkesir'de 25 düzensiz göçmen yakalandı

Cunda Adası'nda bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık açıklarında rutin devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Botları (TCSG-905 ile KB-115) tarafından tespit edilen ve Midilli Adası'na doğru giden hareketli lastik bot durdurularak içinde bulunan 25 düzensiz göçmen yakalandı.

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