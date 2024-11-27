Balıkesir'de hakkında 36 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Hakkında "yağma" suçundan 36 yıl 2 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'nın (31) yakalanması amacıyla ekipler tarafından teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından oluşturulan özel bir ekibin istihbarat çalışmasında, aranan bir hükümlünün ilçede saklandığı bilgisine ulaşıldı.

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