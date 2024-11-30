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        Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli

        Güney Marmara'da fırtına beklentisi nedeniyle yarın Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 18:04 Güncelleme: 30.11.2024 - 18:04
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        Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
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        Güney Marmara'da fırtına beklentisi nedeniyle yarın Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

        GESTAŞ A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, yarın Erdek ile Adalar hattında olumsuz hava şartları sebebiyle bazı planlı seferler yapılamayacak.

        Narlı-Adalar hattında Narlı'dan 08.00 ve 16.15, Marmara'dan 11.30 ve 17.30, Avşa'dan 06.00, 13.00 ve 17.00, Ekinlik'ten 16.30, Erdek-Adalar hattında Marmara'dan 06.45, 16.00, 21.30, Balıklı'dan 07.45,12.00, 18.00, 20.30, Erdek'ten ise 11.00 ve 19.30 kalkışlı seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği açıklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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