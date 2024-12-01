Kazdağları'nda 8. Kar Spor İda Ultra Maratonu tamamlandı

Çanakkale ve Balıkesir il sınırları içindeki Kazdağları'nda bu yıl 8'incisi düzenlenen Kar Spor İda Ultra Maratonu sona erdi.

Edremit Belediyesi, Edremit Kaymakamlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Kar Spor'un öncülüğünde yapılan maraton, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Yeşilyurt köyü ile Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları arasında gerçekleştirildi.

66 kilometrelik "Half Ultra" kategorisinin birincileri erkeklerde Burak Edis Emiroğlu ve kadınlarda Gülfer Altun olurken 36 kilometrelik "Run Zeus" koşusunda ise erkeklerde Oğuzhan Emre Singer ve kadınlarda ise Fatma Taş yarışı ilk sırada tamamladı.

"Kutup Ayısı Köy Koşusu" kategorisinde erkeklerde Gökhan Gündoğan Şen ve kadınlarda Çiğdem Güleç birinciliği elde etti. Maratonun bugün koşulan son parkurunda ise Halil İbrahim Aktugan ve Bahar Ateş Çakır birinci geldi.

Kazdağları'nın eteklerinde, zeytin bahçelerinin arasında onlarca köyü kat eden sporcuları tebrik eden Ustaoğlu, "Bunlar çok kıymetli organizasyonlar. Kar Spor'un organizasyonunda yapılan bu etkinlik ilimizin turizm, tarih, kültür alanında ön planda olduğu gibi spor alanında da ön planda olduğunun bir göstergesidir." dedi.

110 kilometrelik İda Ultra kategorisini 12 saat 54 dakika 16 saniyede kat eden Cevdet Alyılmaz AA muhabirine, bu parkuru daha önce 3 defa koştuğunu söyledi.