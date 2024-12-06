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        Ayvalık'ta fabrikanın istinat duvarına çarpan aracın sürücüsü yaralandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan sürücü, hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 15:06 Güncelleme: 06.12.2024 - 15:06
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        Ayvalık'ta fabrikanın istinat duvarına çarpan aracın sürücüsü yaralandı
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        Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan sürücü, hastanede tedaviye alındı.

        A.K. yönetimindeki 10 AOP 97 plakalı panelvan araç, Çanakkale-İzmir karayolunda bir zeytinyağı fabrikasının bahçe istinat duvarına çarptı.

        Sürücünün yaralandığı kaza yerine, çevredekilerin yardım çağrısında bulunması üzerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince araçtan çıkarılan A.K, ilk müdahalenin ardından Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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