Balıkesir'de jandarma operasyonunda 30 litre sahte içki ele geçirildi

Bu adreslerde yapılan aramalarda 30 litre sahte içki, 20 litre etil alkol, alkol yapımında kullanılan 3 adet likit ile 10 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Harekete geçen ekipler, zanlıların ev ve iş yerlerine baskın yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Susurluk İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbari çalışmalar sonucu İ.U. (62) ve I.K'nin (55) sahte içki üretip sattıkları bilgisine ulaştı.

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