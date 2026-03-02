Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Sındırgı'da Yaylabayır Sulama Göleti yağışlarla doldu

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bulunan Yaylabayır Sulama Göleti'nde doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 10:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sındırgı'da Yaylabayır Sulama Göleti yağışlarla doldu

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bulunan Yaylabayır Sulama Göleti'nde doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı.


        Son günlerde etkili olan yağış ve kar yağışıyla birlikte gölette su seviyesi yükseldi.

        Bölge genelinde etkisini artıran kar yağışı, gölet ve çevresini beyaz örtüyle kapladı.


        Tarım arazilerinin sulanmasında önemli rol oynayan Yaylabayır Sulama Göleti'nde doluluk oranının artması, çiftçileri de sevindirdi.

        Gölet ve çevresi dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        İran'ı kim yönetecek?
        İran'ı kim yönetecek?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        3 gümrük kapısında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu
        3 gümrük kapısında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        Aşıklar yurda döndü
        Aşıklar yurda döndü
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        "Dengesiz bir adam"
        "Dengesiz bir adam"
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!

        Benzer Haberler

        Karesililer Büyükşehir'in iftar sofrasında oruçlarını açtı
        Karesililer Büyükşehir'in iftar sofrasında oruçlarını açtı
        Burhaniye'de akademik ve idari personel iftarda buluştu
        Burhaniye'de akademik ve idari personel iftarda buluştu
        Balıkesir'de yanan tır kullanılamaz hale geldi
        Balıkesir'de yanan tır kullanılamaz hale geldi
        Balıkesir'de kauçuk yüklü tır alev alev yandı
        Balıkesir'de kauçuk yüklü tır alev alev yandı
        Balıkesirspor galibiyete rağmen tepkili
        Balıkesirspor galibiyete rağmen tepkili
        Denetimli serbestlik tedbiri uygulanan çocuklara öfke kontrolü ve sosyal uy...
        Denetimli serbestlik tedbiri uygulanan çocuklara öfke kontrolü ve sosyal uy...