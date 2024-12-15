Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği maçının ardından
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Öne geçtikten sonra maçın son bölümünü daha rahat bitirebilirdik fakat olmadı." dedi.
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Öne geçtikten sonra maçın son bölümünü daha rahat bitirebilirdik fakat olmadı." dedi.
Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, moralli ve formda olan bir takıma karşı mücadele ettiklerini söyledi.
Takımının oyunundan ve mücadelesinden memnun olduğunu anlatan Gürsel, şöyle konuştu:
"Öne geçtikten sonra maçın son bölümünü daha rahat bitirebilirdik fakat olmadı. Lig de bu tarz şeyler olacak, önümüzde uzun bir maraton var. Ayaklarımızı yere sağlam basacağız, buradan gerekli dersleri alacağız. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugünkü istek, arzu, oyun ve her şeyden memnunuz. Çok pozisyon vermediğimiz bir maçtı, rakibe 2 şut attırdık, onu da attırmamak için gereken çalışmayı yapacağız. Maçı kazanmak için gereken varyasyonların çalışmalarıyla devam edeceğiz. Bir gün dinlendikten sonra önümüzdeki maçın hazırlıklarına başlayacağız. Lige aynı ciddiyetle devam edeceğiz."
- Gençlerbirliği cephesi
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe de tempolu bir maç olduğunu kaydetti.
İki takımın da pozitif oynadığını dile getiren Karatepe , şu ifadelerde bulundu:
"Son haftalarda takım olarak iyi işler yaptığımız bir dönem geçiriyoruz. Kazanmaya yakın olan taraf bizdik ama birkaç tane pozisyon hatası rakibin öne geçmesine neden oldu. Önemli olan kazanamasak da kaybetmememizdi, önemli bir 1 puan aldığımızı düşünüyorum. Takımımızın pozitif oyununu gelecek haftalara taşıyarak geri kalan 3 maçta da iyi puanlar alıp en iyi noktada olmak istiyoruz. Oyuncularımı kazanma arzuları ve oyun içindeki tutumlarından dolayı kutluyorum."
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