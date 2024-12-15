Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Öne geçtikten sonra maçın son bölümünü daha rahat bitirebilirdik fakat olmadı." dedi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, moralli ve formda olan bir takıma karşı mücadele ettiklerini söyledi.

Takımının oyunundan ve mücadelesinden memnun olduğunu anlatan Gürsel, şöyle konuştu: "Öne geçtikten sonra maçın son bölümünü daha rahat bitirebilirdik fakat olmadı. Lig de bu tarz şeyler olacak, önümüzde uzun bir maraton var. Ayaklarımızı yere sağlam basacağız, buradan gerekli dersleri alacağız. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugünkü istek, arzu, oyun ve her şeyden memnunuz. Çok pozisyon vermediğimiz bir maçtı, rakibe 2 şut attırdık, onu da attırmamak için gereken çalışmayı yapacağız. Maçı kazanmak için gereken varyasyonların çalışmalarıyla devam edeceğiz. Bir gün dinlendikten sonra önümüzdeki maçın hazırlıklarına başlayacağız. Lige aynı ciddiyetle devam edeceğiz."