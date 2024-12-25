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        Adalet Bakanı Tunç, Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu: (1)

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 11 çalışanın hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 14:51 Güncelleme: 25.12.2024 - 14:51
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        Adalet Bakanı Tunç, Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu: (1)
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 11 çalışanın hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

        Bakan Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Balıkesir'de sabah saatlerinde okul servisiyle tırın çarpışması sonucu yaralanan öğrencileri tedavi gördükleri Atatürk Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

        Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tunç, Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada yaralananların da tedavisinin sürdüğünü anlattı.

        Yaralılara acil şifa, vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Tunç, "Patlamanın ardından devletimizin tüm kurumları, özellikle tahkikatlar bakımından harekete geçti. Hem idari hem adli yönden soruşturmalar başladı. Kazanın nedeniyle ilgili şu anda araştırma yapılıyor. Adli soruşturma kapsamında bir başsavcımız sürekli soruşturmanın başında. Bir başsavcı vekilimiz ve 4 savcımızla beraber soruşturmayı yürütüyorlar." diye konuştu.

        Bakan Tunç, kolluk güçleriyle delillerin toplanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini, ifadelerin alındığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bilirkişi heyeti tayin edildi. Kimya, makine, iş güvenliği, jeofizik mühendisi, elektrik ve bomba imha uzmanlarından oluşan 7 kişilik bilirkişi, şu anda incelemelerini sürdürüyorlar ve bu incelemeler neticesinde bir rapor hazırlayacaklardır. Tabii ki adli soruşturma kapsamında, bu patlamanın nedeni ve buna neden olan kişi ya da kişiler varsa adli tahkikatın sonucunda bu elbette ki belli olacak. Bu kapsamda da şu anda 10 gözaltı söz konusu. Kazada, patlamada sorumluluğu tespit edilen 10 kişiyle ilgili gözaltı süreci, şu anda devam ediyor. Orada özellikle o kazanın meydana gelmesinde rolü olabilecek kişiler, düşünülen kişilerle ilgili olarak."

        Bilirkişi raporu ortaya çıktıktan sonra asıl kusurlu kişilerin belli olacağını vurgulayan Tunç, "Şu anda tedbiren, ifadeler doğrultusunda ve ilk tespitlere göre, sorumlu olduğu düşünülen, kazaya neden olduğu ve ihmali olduğu düşünülen kişilerle ilgili olarak, 10 kişinin gözaltına alındığını söyleyebiliriz. Soruşturma, tüm detaylarıyla, titizlikle devam ediyor. Elbette ki bu kazada sorumluluğu olanlar, adli tahkikat neticesinde belli olacak ve buna göre de yargı süreci devam edecektir." ifadesini kullandı.

        (Sürecek)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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