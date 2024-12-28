Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı

Balıkesir'de polis tarafından gerçekleştirilen uygulamada çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü 105 ekip ve 368 personelin katılımıyla asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik asayiş ve trafik, huzur uygulaması yaptı.

Uygulamalar sırasında 1856 kişi sorgulanırken, 346 umuma açık yer, park, bahçe, meydan, alan, metruk yerler denetlenerek kontrol edildi. Uygulamada çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 10 zanlı yakalandı. Yapılan aramalarda ise 64 sentetik ecza, 0,61 gram esrar maddesi, 0,29 gram sentetik uyuşturucu maddesi, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 4 fişek ele geçirildi.